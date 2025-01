VIDEO | Eestlased kerkisid Dakari rallil 20 parema sekka ja jagasid Carlos Sainzile õpetussõnu

Üldarvestuses jätkab liidrina hollandlane Henk Lategan (Toyota), kellele Al Rajhi kaotab nelja minuti ja 45 sekundiga. Loeb on 19-minutilise kaotusega kuues. Männama ja Lepik kerkisid 17. kohale, kaotust Lateganile on kogunenud 55 minutit.

Eestlased õpetasid Sainzile kokakunsti

„See oli päris korralik katsumus, kokku kahe päeva peale 11 tundi sõitu. Esimene päev oli küll selline, et tundus, et see ei saagi läbi. Midagi erakordset meil ei juhtunud. Esimene päev võtsime teadlikult rahulikumalt, et ikkagi pikk sõit. Düünides oli algus natuke rabe, õnneks kinni ei jäänud kuigi võimalusi oli,“ rääkis Männama pärast maratonkatset.