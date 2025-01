KUULA | „Mis tunne on?“: Paul ja Ralf Aron F1 sarja jõudmisest, vormelimaailma köögipoolest ja miks oli hea, et Paul omal ajal Mercedesest lahkus

Paul (20) ja Ralf (26) on mõlemad autospordimaailmas hinnatud mehed. Paul lõpetas mullu F2 hooaja kolmandal kohal ja teenis lepingu Alpine’i vormel 1 tiimi varusõitjana.

Ralf on aga tõeline Hunt Kriimsilm. Ta osaleb sõitjana erinevates GT sarjades, aitab uut Mercedese GT võistlusautot välja arendada, on samal ajal abiks Pauli karjääri edendamisele ning töötab veel Sauberi F1 tiimis arendussõitjana.

Mis toimub vormelimaailma köögipoolel? Kui raske on jõuda ühest sarjast teise ning mida lisaks tulemustele ja rahale selleks veel vaja on? Miks oli hea, et Pauli koostöö Mercedese juuniorprogrammiga 2023. aasta lõpus lõppes? Missugust rolli kannab Ralf Sauberis ja mida ootab Aron uuest aastast Alpine’is? Missugune näeb välja vendade omavaheline professionaalne koostöö? Nendel ja teistel teemadel juba saates pikemalt