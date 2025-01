„Temaga annab teha palju asju ka väljaspool platsi.“ Venelanna viskus juhendamiskeelu saanud treeneri kaitsele

Rõbakina ja Vukovi koostöö oli novembrist alates väiksel pausil, kui Kasahstani esindav venelanna palkas enda juhendajaks Novak Djokovici kauaaegse abilise Goran Ivanisevici. Hiljuti teatas aga Rõbakina, et on Vukoviga 2025. aastaks jälle käed löönud.

Käitumisreegleid rikkunud Vukov on samas endiselt juhendamiskeelu all ning kuna uurimine veel kestab, siis ei väljastata Vukovile ka turniiride akrediteeringuid. See tähendab, et horvaat ei saa suure tõenäosusega Rõbakinat aidata ka aasta esimesel suure slämmi turniiril, mis algab Austraalias 12. jaanuaril.