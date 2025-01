17-aastaselt korvpalli Taani meistriliigas algviisikusse pääsenud Pastik: hätta ma seal enam ei jää

Eesti U18 koondis jättis korvpalli Läänemere karikaturniiril täiseduga võidu koju, otsustavas mängus alistasid võõrustajad 71:67 Läti. Olulise panuse võitu andis igapäevaselt Taanis korvpalliharidust saav Pastik, kelle arvele jäi pühapäeval 8 punkti, 9 lauda (neist 6 vastase korvi alt), 2 korvisöötu, 1 vaheltlõige ja 1 viskeblokeering. 198-sentimeetrine mängija on valinud korvpalluriks kasvamiseks põneva tee.

Kui teised Eesti koondislased mängivad kohalikus esiliigas või suurriikide noortesarjades, siis tunamullu Taani Stenhusi korvpalliakadeemiasse kolinud 17-aastane Pastik on hoolimata noorest east saanud kirja 8 kohtumist Taani meistriliigas. „Minu jaoks on see väga oluline, sest meistriliigas mängimine oli korvpallurina üks minu unistus. Eks proffide keskel oli alguses raske, sest pidi harjuma kehade, kiiruse ja fookusega. Nüüd olen vaimselt sisse saanud ja ühe mängu alustasin isegi algviisikus. Vaikselt tuleb ja hätta enam ei jää,“ lausus ta.