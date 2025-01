VIDEOBLOGI | Henry Sildaru napist pääsemisest: maandumisel jäi üks jalg kinni ja pingutasin kõvasti, et püsti jääda

Sildaru tegi võistluse esimeses voorus triki right nosebutter double cork 1440 safety. Selle eest teenis ta 74,0 punkti. Teises voorus tegi eestlane triki left nosebutter double cork 1620 tail grab. Kuna sooritus ei olnud puhas, siis tuli punkte ainult 39,40. Viimases voorus läks ta kordama teise vooru trikki ning sel korral oli skooriks 77,40 punkti. Kolmest hüppest läks arvesse kaks paremat ning nii tuli kokku koondtulemus 151,40 punkti.

Kui teise triki esimesel sooritamisel maksis kätte jäine maandumisnõlv, siis ka viimasel katsel oli oht, et head punktid võivad kaduma minna. Selg ees maandumine osutus jäisel nõlval lihtsalt keeruliseks.

„Maandumine oli hästi jäine. Teisel korral (kolmandal võistlushüppel - toim) tegin triki ära, kuid õhus tundus, et haare on kehv. Maandumisel jäi ka üks jalg kinni. Pingutasin kõvasti, et jääksin püsti,“ kirjeldas Sildaru blogis viimasel hüppel juhtunut.