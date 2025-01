Levadia lõi käed Taani kõrgliigas minuteid saanud 20-aastase poolkaitsjaga

Ghana Right to Dream noortemeeskonnas jalgpallihariduse saanud Otoo siirdus 2022. aastal Taani, kus ta esmalt esindas Nordsjaellandit ning alates eelmise aasta suvest Lyngbyt. Peamiselt noorteliigades tegutsenud noormängija sai vahetusest platsile ka kolmes Taani meistrisarja matšis.

„Ma tean, et Levadia on meeskond, kes armastab suurema osa ajast palli vallata, domineerida ja vastasele endast ohtu kujutada. See on midagi, millest tahaksin osa saada. Usun, et palli valdamine vastase kahjustamiseks ja meeskonnana koos töötamine viib meid nädalast nädalasse võiduni,“ lausus Otoo Levadia pressiteenituse vahendusel.