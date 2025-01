Flora peatreener Vassiljev: kui siin olemine mängijat ei motiveeri, siis tegeleb ta ilmselt vale asjaga

„Staadionile sisse astudes oli nüüd teistmoodi. Tavaliselt lähed koridorist paremale ja istudki seal. Nüüd on marsruut natuke muutunud. Seljas on ka teist värvi särk (rohelise asemel hall). (Rauno) Sappinen ütles, et ei ole harjunud mind niimoodi nägema,“ tõdes Vassiljev treeningu eel intervjuud andes. „Aega oli piisavalt, et selle mõttega elada ja end ette valmistada. Samas kõikideks asjadeks ei saa kohe valmis olla.“