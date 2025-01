Kalle Rovanperäst sai tiimipealik

Meeskonna ainus sõitja on 25-aastane Soome esinumber Roni Kytönen. Rovanperä sõnul on tiimi loomise taga tema armastus ala vastu.

„Idee tekkis sellest, et hakkasin eelmisel hooajal Roni toetama ja käisin tema võistlusi vaatamas. Sealne meeleolu oli äge ja ala jättis laheda mulje,“ selgitas ta mõtte alget. „Kuna see on karm spordiala, siis hakkasin mõtlema, kuidas saaksin natuke rohkem ja sisulisemalt teha midagi Soome enduro jaoks.“