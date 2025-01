Kärpekirves viib tänavu ETV eetrist jäähoki maailmameistrivõistluste ülekanded

„Kui vaatame uut aastat, siis spordi otseülekannete üldine maht Eesti Rahvusringhäälingus on käesoleval aastal mõnevõrra väiksem kui ta on olnud varasematel aastatel,“ vahendas ERR-i spordiportaal Saarna räägitut . „Erinevus ei ole väga suur – kui oleme seni teinud kuni 350 otseülekannet aastas, siis uuel aastal on meil ligikaudu 80 ülekannet vähem.“

„Kõige suurem tükk, mida televaataja ERR-i kanalites ei näe, on jäähoki maailmameistrivõistlused. Sellega on meie vaatajad ilmselt juba harjunud, me oleme rohkem kui viis aastat vahendanud jäähoki maailmameistrivõistlustelt paremaid mänge, tavaliselt on olnud 30 kohtumist ETV2 ja ETV+ kanalil. Neid ülekandeid käesoleval aastal ei tule,“ ütles ta.

„Probleem täna on selles, et kärbetega koos on kadunud meie operatiivne valmisolek reageerida positiivsetele sündmustele. Ma ei maininud siin ka ujumist ja on palju teisi spordialasid, miks mitte ka vehklemine, kus me küll tahaksime olla kohal ja vahendada sündmusi, aga see lihtsalt olude sunnil ei ole võimalik,“ lisas ta. „Meie võimekus toimuvale kiirelt reageerida ei ole nii hea kui see on olnud varasematel aastatel.“