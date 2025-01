VAATA | Avaldati Kelly Sildaru doksarja esimene osa. Milline nägi välja teekond maailma tippu? Kuidas tuli ta toime meediasurvega?

Avaosas vaadatakse tagasi Kelly teekonnale maailma tippu, mis algas juba väga noores eas. Kuidas selline teekond teda mõjutanud on ning milliseid rõõme ja muresid see kaasa toob? Samuti jälgitakse Sildaru tegemisi tänasel päeval - sinna jagub treenimise kõrvalt ka ohtralt esinemisi meedias, temast rääkiva dokumentaalfilmi esilinastus ning isegi töö modellina, vahendas dokumentaalfilmi tegijad pressiteate vahendusel.

„Enamuse minu karjäärist treenis mind minu isa, kellega koos meil oli väga palju väga häid saavutusi. Kahjuks ühel hetkel see kõik ei läinud enam nii hästi. Kogu see meievaheline suhe. Siis 2019. aastal ma otsustasin isaga treenimise lõpetada, sest ma tundsin, et see ei olnud minule enam väga tervislik. Pärast kõiki neid konflikte isaga ma ei usaldanud väga palju inimesi ja mul oli raske hakata võõrast inimest usaldama, kelle ma võiks endale treeneriks võtta. Ja kuna Mihkel [Ustav] oli sel ajal juba minu elukaaslane, siis tundus kuidagi loomulik teha selline muutus, et Mihkel hakkaks mind treenima,“ kommenteeris Kelly Sildaru doksarja esimeses osas ka viimaste aastate keerdkäike.