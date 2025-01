Tšehhi kõrgliigasse siirdunud Vladislav Kreida: mul on suur soov seal läbi lüüa

„Kui aus olla, siis sügisel võimalikele pakkumistele mõeldes, tundus Tšehhi meistriliigasse jõudmine minu lagi. Ja siis ka pigem võinuks tegu olla klubiga, mis võitleb ellujäämise eest. Kuid lõpuks tuli pakkumine tugevalt keskmikult. Olen väga rahul, aga nüüd ootab ees raske töö. Sportlikult oli Tšehhi minek lihtne, aga pere, tüdruksõbra ja lähedaste juurest lahkumine on alati keeruline. Kui see on hind, mida pead maksma, kui sul on ambitsioon Euroopas mängida,“ lausus Kreida Delfile.