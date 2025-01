Dramaatiline mäng: Manchester United lõi üle kuue aasta võõrsil Liverpoolile värava ja jättis liidrid võiduta

Seejuures oli Anfieldil toimunud mäng veel täna hommikul küsimärgi all Liverpoolis valitsenud lumetormi tõttu. Loetud tunnid enne kohtumise algust tuli siiski kinnitus, et matš toimub.

Unitedi rõõm aga pikalt ei kestnud, sest 59. minutil viigistas seisu Cody Gakpo. Kümmekond minutit hiljem teenis kodumeeskond ka penalti, sest trahvikastis mängis käega Unitedi kaitsja Matthijs de Ligt. Mohamed Salah realiseeris penalti, viies võõrustajad 2:1 ette. Egiptlasele oli see käimasoleval hooajal 13 söödu kõrval juba 18. tabamuseks.

Liverpool jätkab 46 punktiga Inglismaal liidrina. Nende lähim jälitaja Londoni Arsenal on kuue punkti kaugusel, lisaks on Liverpoolil üks mäng varuks. Kolmemängulise kaotusteseeria lõpetanud United hoiab tabelis 13. kohta. Neil on koos 23 silma.