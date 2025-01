DELFI VIDEO | Võidukas Kristjan Evart kehvast visketabavusest: tundub, et tähtede seis oli täna vale

Evart tunnistas, et Viimsi oli Keila KK-st oluliselt tugevam vastane ning võit lihtsalt ei tulnud. Samas selgitas ta, et hoolimata kehvast visketabavusest võit võtta on kõva tulemus. Ta avaldas aga usku, et järgmises mängus visatakse juba paremini. „Tundub, et tähtede seis oli täna vale,“ rääkis Evart.