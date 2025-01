VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Tartu vangerdused, Pärnu uus hingamine, terav torge EOK spordigala nominatsioonide pihta

Hooaja 18. saate sissejuhatus sai tavapärasest tummisem. Kõige muu kõrval libises jutt Eesti Olümpiakomitee aastalõpu galale „Spordiaasta Tähed“, mille suhtes tegi Kullamäe terava torke – see üritus ei ole pallimängude sõbralik. Ja kui väga ausalt asju arutada, siis nii ongi. Medalid maksavad, see on reeglina individuaalsportlaste pärusmaa ja pallimängijad, kes on jõudnud maailma tippliigadesse mitte kuidagi pildile ei pääse. Kullamäe pakub välja lahenduse, mis võiks anda positiivse efekti. Aga... kas me oleme valmis mõttemaailma muutma? Muide, lätlased on pallimängijate osas oluliselt „sallivamad“, vaadakem või lõppenud spordiaasta nominente.

Liigade vaates pälvivad taaskord kõige enam tähelepanu Optibet Eesti-Läti liiga ja Euroliiga. Näpuotsaga tuleb juttu ka NBA-st, aga seda pigem superstaaride valguses. Olgu ette ära öeldud, et ookeanitaguste ekspertide hinnangul teatab NBA käesoleval aastal kahe klubi lisandumisest, mis tekivad Las Vegasesse ja Seattle’isse. Eks saame näha, kas nii ka läheb.

Eesti-Läti liigas lõpetas BC Kalev/Cramo Riia Zelli 12-mängulise võiduseeria, andes mõista, et Cramo ambitsiooni põhiturniiri võitmise osas pole kuhugi kadunud. Aasta lõpus lisandunud üleolekud Rapla Utilitase ja Ventspilsi vastu on kergitanud meeskonna turniiritabelis teiseks, Riia VEF-i seljataha. Eeloleval nädalal seisab Cramol ees eurosarja mäng rumeenlaste Oradeaga, kes on koduväljakul pigem favoriidi seisuses. Eesti-Läti liiga neljas meeskond Tartu Ülikool/Maks&Moorits maadleb mänguliste raskustega, ent läbi häda võidud enamasti ikkagi tulevad. Talts rääkis lahti telgitagused, mis jätsid meeskonda Jamir Harrise ja miks lahkus tiimist Mason Bourcier. Olid need otsused omavahel seotud? Pärnu Sadamas toimus jõulude järgselt peatreeneri vahetus, uue mehena juhatab vägesid Kristjan Evart. Uue peatreeneri debüütmängus alistati suurelt Keila KK ja Kullamäe sõnul hakkabki nüüd nii olema.