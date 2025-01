Pärnu Võrkpalliklubi alistas võimsa neljanda geimi järel kindlalt Robežardze

Pärnu Võrkpalliklubi tuleb mängule vastu seisust, kus liigatabelis ollakse 22 punktiga teisel kohal. Mängu vähem pidanud Tartu Bigbankist jäädakse maha kahe punktiga, kolmas on Võru Barrus 20 punktiga, Selver x TalTech on 10 punktiga eelviimane ehk kuues.

Riia klubi asub liigatabelis 16 punktiga viiendal real. Nende ette mahub Jekabpilsi Luši 20 silmaga, liigatabeli eelviimane on 11 punktiga Ezerzeme/DU.

Cronimet liiga põhiturniir lõppeb 8. veebruaril, misjärel algavad play-off´id. Põhiturniiri võitja pääseb otse poolfinaali, veerandfinaalis kohtuvad omavahel 2. vs 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koha meeskonnad.