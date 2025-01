TÄNA OTSEBLOGI | Kuidas läheb eestlastel Tour de Ski kuulsal mäkketõusul?

Meeste seas liigub neljanda tuuri üldvõidu suunas norralane Johannes Hösflot Kläbo , kes edestab üldarvestuses kaasmaalasi Erik Valnest ja Haavard Mosebyd vastavalt 2.18 ja 2.29-ga. Mosebyga sama aeg on kirjas ka austerlasel Mika Vermeulenil.

Eesti murdmaameestest on täna stardis Alvar Johannes Alev, Martin Himma ja Henri Roos. Alev on viimase etapi eel üldarvestuses 23. (+6.00), Himma on 40. (+10.00) ja Roos 54. (+17.13).