„Saime endale andeka mängija, keda lihvida ja edasi müüa.“ Alex Matthias Tamm on liitumas Sloveenia kõrgliiga liidriga

Lõppenud Premium liiga hooajal Nõmme Kalju särgis 28 väravat löönud Tamm on alates möödunud aasta sügise lõpust vabaagent. Käimasoleva nädala alguses kerkisid Sloveenia allikate põhjal õhku kuulujutud, et ründaja on sõlmimas lepingut sealse kõrgliiga liidri Ljubljana Olimpiaga.

Näib, et kuulujuttudel on tõsi taga, kuna nüüd kinnitas ka Ljubljana spordidirektor Goran Boromisa Sloveenia ajaleht Delole, et eestlane on nendega liitumas. Klubi peaks erinevate allikate info põhjal eestlase ülemineku ametlikult välja hõikama lähipäevil.

„Ta on täpselt selline ründaja, keda tahtsime. Ta on väravalööja, ja mis veelgi tähtsam, tal on endiselt palju arenguruumi. Ta kasvas oma keskkonnast välja ja on valmis uueks väljakutseks. Saime endale andeka mängija, keda saame lihvida ja seejärel edasi müüa,“ rääkis Boromisa.

2005. aastal asutatud Ljubljana Olimpia tõusis Sloveenia kõrgliigasse 2009. aastal ning pole pärast seda tippseltskonnast välja langenud. Lisaks kolmele Sloveenia meistritiitlile on tuldud neljal korral riigi karikavõitjaks.

Käimasoleval hooajal hoiab Ljubljana Sloveenia kõrgliigas 18 mänguvooru järel esikohta. Konverentsiliigas on jõutud 1/16-finaali, kus kohtutakse Bosnia klubi Banja Luca Boraciga.

