„Vabandused ei muuda midagi.“ Soome suusataja puhkes konkurendi häbitu teo tõttu Tour de Skil nutma

„Kanada tüdruk sõitis mulle lihtsalt otsa ja tõmbas mult suusad alt. Jah, isegi sellisel kiirusel suutsin märgata, kes mulle otsa sõitis,“ sõnas Matintalo võistluse järel Soome ajakirjanikele. „Ta ei tulnud mult vabandust paluma ja ma ei tea, kas ta üldse kavatseb seda teha. Need vabandused ei muuda midagi.“

„Pidin kiirendama, sest langesin kukkumise järel halvale kohale. Aga ma ei usu, et see vigastuse põhjustas. Valu jalas algas juba klassikadistantsi ajal. Ühe jalaga pole lihtne suusatada,“ selgitas Matintalo, keda lohutas finišis koondise arst Maarit Valtonen. „Ta ütles, et nüüd tuleb asjad lihtsalt korda saada ja lõpetada peaga vastu seina jooksmine.“