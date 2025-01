DELFI VIDEO | Kregor Hermet võidukast revanšist: tahtsime Zellile näidata, et nii lihtsalt siin asjad ei käi

Cramo kasuks 11 punkti visanud Kregor Hermet rääkis võidu järel Delfi otseülekandes, et klubi selge eesmärk oli revanš võtta. „See oli isiklik, nad on siin tublisti mänginud ja päris tubli võiduseeria oli neil käsil. Tahtsime neile näidata, et päris nii lihtsalt siin asjad ei käi,“ rääkis Hermet. „Riia Arena mäng oli värskelt ja mõrudalt meeles, nii et tõestamist oli meil kõvasti.“

Tänase võiduga tõusis Kalev/Cramo Eesti - Läti liiga tabelis Zellist mööda teiseks. Eesti meistri saldoks on 12 võitu ja kolm kaotust. Kuidas Hermet senisele hooajale tagasi vaatab? „“Raske“ on märksõna. Paar valusat kaotust on tulnud, aga üldpildis oleme olnud tublid. Eriti kui arvestada seda, et meil on palju vigastusi olnud, aga ei taha seda vabanduseks tuua,“ kostis ääremängija. „Me pole mänginud oma parimat korvpalli, kas oleme ebakindlad olnud või mine sa tea... Parandamisruumi on kõvasti ja oleme selleks suutelised. Tulev kuu on koos euromängudega väga tähtis.“