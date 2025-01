FIBA Euroopa president Garbajosa: ma ei taha olla liiga viisakas, aga Eestil leidub tugevusi, et siin EM-i korraldada

Endisele NBA ja Hispaania koondise ässale on Eesti külastamine juba traditsiooniks saanud, ta on siin kolmandat aastat järjest. Tallinnas peetava Läänemere karikaturniiri raames kohtub 2006. aasta maailmameister nii Eesti kui ka teiste siinse regiooni alaliitude juhtidega.

„See on alati mu aasta esimene visiit. Turniiri tõttu on ideaalne aeg Tallinnasse tulla,“ rääkis Garbajosa Delfile. „Balti- ja Põhjamaad on Euroopa korvpallis väga olulised. Siin on hea võimalus eelmine aasta üheskoos kokku võtta ja uuele otsa vaadata.“