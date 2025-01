Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja hakkab mängima Tšehhi kõrgliigas

„Mul on hea meel, et Vladislav saab veel ühe võimaluse ja seda tugevas jalgpalliliigas. Tegemist on mängijaga, kellel olnud probleeme nii enese kui ka teistega, aga kes inimesena tuleb hädasolijale alati appi. Jalgpallialaselt vaadates on Kreida ühteviisi tugev nii palliga kui ka pallita mängus ning ma olen veendunud, et temast võib Eesti koondisele tulevikus palju abi olla,“ sõnas Flora president Pelle Pohlak pressiteate vahendusel.