VIDEO | „See ületas kõik mõistlikuse piirid!“ USA sprinditähe vahistamiseks kasutati taserit ja rusikahoope

ESPN vahendab, et politseinikud olid parajasti Miami ranna lähistel üht juhtumit uurimas, kui ühtäkki tormas sündmuskohale Kerley, kes soovis oma autoni jõuda. Korrakaitsjad palusid mehel jalutada piiratud alast ringiga mööda, kuid jooksuäss hakkas vaidlema ja puhkes rüselus.

„Ma ei vaidle vastu. Tulge minu pealt maha!“ karjus maas lamanud Kerley korduvalt, et politseinikud vägivalla lõpetaks.

Kerley advokaat Yale Sanford oli politseinike käitumisest šokeeritud. „Mulle tundub, et tegemist oli suure arusaamatusega. Härra Kerley on suurepärane sportlane, kes esindanud oma riiki ka olümpial. Ta on eeskujulik kodanik ja politseinikud reageerisid üle. Tegemist oli täieliku jõu kuritarvitamisega, mis ületas kõik mõistlikuse piirid,“ lausus Kerley kaitsja.