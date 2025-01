Tartu Bigbank alustas uut aastat kindla võiduga

Liidermeeskond on enne uue aasta algust Pärnu meeskond, kel on koos 22 punkti. Tartul on teisena 21 punkti (ja kaks mängu vähem peetud) ning kolmas on Võru Barrus Võrkpalliklubi 20 punktiga. Eesti klubidest on Selver x TalTech 10 punktiga eelviimane ehk kuues.