TÄNA DELFI TV-s | Kas Kalev/Cramol õnnestub kodus Läti tippklubi vastu revanš võtta?

Liigatabelis hoiab Kalev/Cramo 11 võidu ja kolme kaotusega kolmandat kohta. Zelli (15-3) on teisel positsioonil.

Meeskonnad on sel hooajal juba korra omavahel vastamisi läinud, kui Riias teenisid võõrustajad 84:70 võidu.

„Esimeses mängus oli tunda, et meeskond polnud heas seisus. Koondiseaken jättis jälje, lisaks oli mitmeid vigastusi ja kuna ka [Stefan] Vaaks tuli otse Ameerikast, siis polnud mänguks valmisolek just parim. Eelmisel aastal olid samuti sel perioodil kõige raskemad hetked. Zelli oli toona hästi valmis, selgelt teravam ja sellel päeval kindlasti parem meeskond,“ meenutas Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula eelmist mõõduvõttu.

„Hetkel kindlasti meeskond ideaalses seisus pole, uued mängijad veel kohanevad ja vigastatud mängijad tulevad tasapisi tagasi. Täna saime korraliku meeskondliku 5x5 trenni teha. Usun, et oleme tõusutrendis ka füüsiliselt ning üle pika aja taas koduses Kalevi hallis. Nii et läheme lahingut andma,“ vihjas Rannula, et Kalevi hallis pole nad mänginud alates 6. novembrist.