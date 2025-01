Hyundai WRC-auto sai olulisi uuendusi, mis peaksid Ott Tänakule hästi sobima

Mullu taas Hyundaiga liitunud Tänak oli hooaja viimase võistluspäeva alguseni veel tiitliheitluses sees, kui avarii tõttu tuli tal aasta kokkuvõttes lõpuks leppida kolmanda kohaga.

„Võistkonna vahetamine on alati keeruline, kuna tuleb kohaneda uute asjadega. Seega saab teine hooaeg olema võrreldes esimesega tunduvalt stabiilsem,“ sõnas McMillan Belfast Telegraphi vahendusel Tänaku kohta.

„Vaadates 2025. aasta hooaja poole, siis Ott on veelgi rohkem motiveeritud. Seda just mullu saadud kogemuste tõttu. On väga selge, et ta tahab hooaega tugevalt alustada. Seda eriti olukorras, kus ta on autoga leidnud hea rütmi,“ lisas McMillan.

Peagi algavaks hooajaks on loobutud hübriidajamitest ning McMillani sõnul peaks see olema Tänaku jaoks sobilik uudis. Tema sõnul on edaspidi võistlusstrateegiaid lihtsam paika panna ning lisaks peaks eestlasele sobima ka kergem auto.

„Meil on auto juures mitmeid uuendusi. Kasutame ära võimalused, mida saame auto juures muuta. Usun, et nende muudatustega aitame Otil olla veelgi konkurentsivõimelisem,“ sõnas McMillan. „Meil on veel kohti, kus on vaja juurde panna, kuid olen väga optimistlik. Meie fookus on juba Monte Carlo rallil.“

Monte Carlo ralli sõidetakse 23. - 26. jaanuarini. Kokku on hooaja jooksul kavas 14 etappi, aastale pannakse punkt Saudi Araabias.

