Mike Tyson pärast Jake Pauliga peetud poksimatši: olen nüüd masenduses

„Ma peaaegu surin. See juhtus juunis. Mulle tehti kaheksa vereülekannet. Kaotasin umbes poole oma verest. Esmalt pidin seega on tervise eest võitlema,“ sõnas Tyson.

„Kaotasin oma kehakaalust 11 kg. Seda kõigest 11 päeva jooksul. Ma ei saanud midagi süüa. Sain tarbida ainult vedelikke. Mäletan, et oksendasin vannitoas verd. Küsisin arstilt, kas ma suren. Ta vastas, et siinkohal on erinevad võimalused,“ meenutas Tyson, kes sai tervise korda ning astus novembris poksiringi.