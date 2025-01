Nõmme Kaljuga liitub poolakast väravavahtide treener

Ostrowski esindab uut väravavahtide treenerite põlvkonda ning jätkab tööd sealt, kus Hulkkonenil see pooleli jäi. Ta toob endaga kaasa Poola jalgpallikultuuri kogemuse ja värsked ideed, et aidata Nõmme Kaljul edasi liikuda uute kõrguste poole, teatas Kalju sotsiaalmeedias.

Peatreener Nikita Andrejev tunneb uue täienduse üle rõõmu: „Meil on suur rõõm tervitada meie treenerite tiimis noort ja ambitsioonikat väravavahtide treenerit, kelle töömeetodid on kooskõlas meie klubi standardite ja seniste põhimõtetega. Piotr toob endaga kaasa killukese Poola jalgpallikultuuri ning tema energia ja metoodika on Nõmmel väga oodatud. Kalju on suurepärane platvorm mitte ainult noortele andekatele mängijatele, vaid ka treeneritele. Tere tulemast, Piotr!“

Rahul on ka Ostrowski. „Mul on suur au liituda Nõmme Kalju kogukonnaga. Olen kindel, et see klubi on võimeline saavutama edu ning tahan anda oma panuse, luues Premium liigas tugevaima kaitseliini. Ootan juba treeninguid ja võimalust võistelda Eesti parimate klubide vastu. Näeme staadionil!“ sõnas poolakas.