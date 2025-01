Mohamed Salah: see on minu viimane hooaeg Liverpoolis

Nii Salah, Virgil van Dijk kui ka Trent Alexander-Arnold on olukorras, kus nende lepingud saavad kuue kuu pärast läbi. See tähendab, et nad võivad juba teiste klubidega läbirääkimisi pidada. Seni on arvatud, et Salah ja van Dijk jäävad pigem Liverpooli. Alexander-Arnoldi vastu on aga elavat huvi üles näitamas Madridi Real.

Salah rääkis Sky Sportsile, et tema tänavuse hooaja eesmärgiks on võita teine Premier League’i tiitel ja seejärel seda korralikult tähistada. Liverpool võidutses Premier League’is 2019/20 hooajal, kuid toona vajutas koroonaviirus hooaja teisele poolele korraliku pitseri.

„Kuna see on minu viimane hooaeg klubis, siis tahan pakkuda linnale midagi erilist. See on üks asi, mis on minu mõtetes,“ sõnas Salah.

„Ootasime tiitlit 30 aastat. Kui lõpuks selle võitsime, siis oli pandeemia ja me ei saanud korralikult tähistada. Loodetavasti suudame sel hooajal võitu korrata,“ sõnas Salah.

Salah on ka varasemalt mitmel korral andnud mõista, et tegemist on tema viimase hooajaga Liverpoolis. Liverpool on huvitatud kontrahti pikendamisest, kuid seni ollakse kokkuleppest kaugel.

„Progressi ei ole. Oleme teineteisest kaugel,“ sõnas Salah, kelle käest küsiti seejärel, kas tegemist ongi tema viimase hooajaga Liverpoolis. „Praeguse seisuga nii on. Mul jooksevad lepingu viimased kuus kuud. Praegu ei ole mingit progressi.“

