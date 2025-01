Suur müügitehing: Paide Linnameeskonna ründaja liitus Bundesligas mängiva St. Pauliga

„Oleme alati olnud ambitsioonikad ja uskunud, et säravate silmadega inimesed ja avatud ning koostööle suunatud organisatsioonikultuur on parim tee edu saavutamiseks,“ kõneles Veskimäe. „Viis aastat tagasi mõistsime noore klubina, et jätkusuutliku arengu toetamiseks peame hakkama meie sponsorite poolt panustatava kõrval ka ise tulu teenima. Oleme sellest lähtuvalt oma süsteemi teadlikult üles ehitanud ning aastate jooksul on liikunud hulk noormängijaid Paidest tugevamatesse liigadesse. See on mängijate karjääri arendamise kõrval toonud klubile ka arvestatavat tulu. Klubijuhina võin olla rahulolev: kui su kõrval on Gert Kamsi ning Jaanus Pruuli sugused eestvedajad ja säärased talendid nagu Abdoulie Ceesay, Patrik Kristal, Kevor Palumets, Ebrima Singhateh, Alassana Jatta, Muhammed Sanneh ja paljud, paljud teised Linnameeskonnast Euroopase siirdunud mängijad, siis ambitsioonikad unistused teostuvadki. Aitäh kogu klubi personalile ja headele partneritele Real de Banjulist! Abdoulie, thank you for the inspiration!“