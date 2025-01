Räägitakse, et uus luud pühib paremini. Tegelikult pühibki, tõestatud praktikas – kui vana rootsu asemel koheva luua pihku võtad, on majaesine hoobilt puhtam.

Eesti olümpiakomitee sai uued juhid ning asus juba eelmisel aastal pühkima – tippspordiüksusest Team Estonia roogiti välja pooled suvealade sportlased. Tundus justkui mõistlik, ainult et me elame Eestis, kus polda millegagi rahu ning sestap said EOK president Kersti Kaljulaid ja tippspordikomisjoni juht olümpiavõitja Gerd Kanter kriitikat paremalt ja vasakult. Paremalt selle eest, et kärbiti vähe ja vasakult, et kärbiti palju.