Lootused kokkuvõtte kõrgeks kohaks said tagasilöögi: Artti Aigro jäi kvalifikatsiooni pidama

Pilk ajalukku näitab, et Innsburcki mägi on nelja hüppemäe võistluspaikadest Aigrole seni kõige paremini sobinud. Kaks aastat tagasi teenis ta seal 29. koha ja mullu oli 21. Need olid enne tänavust tuuri ainsad korrad, kui Aigro oli nelja hüppemäe turneel punktikohale tulnud. Sel korral kerkis ta aga punktikohale nii Oberstdorfis kui ka Garmisch-Partenkirchenis.