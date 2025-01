Tugitoolisport või midagi ägedamat?

Mitte just igaühele ei pruugi täissuuruses piljardilaud koju mahtuda, aga kui selleks on võimalus, siis miks mitte. Piljardilaud võib olla ka väiksemas suuruses ja kokkupandav, mistõttu saab sellist piljardilauda kasutada ka väiksemas kodus. Vaja on ka piljardikiid . Kui on väiksem piljardilaud ja ruumi vähe, ei pea igaühele oma piljardikiid ostma, vaid seda saab jagada. Piljardipallid on osa piljardilaudadega kaasas, kuid teatud laudade puhul tuleb piljardipallid eraldi juurde soetada. Kaup24 ja Hansaposti e-poest leiab suures valikus erinevaid piljardilaudu, piljardipalle, kiisid ja muid piljardi mängimiseks vajalikke tarvikuid.

Lisaks piljardile on palju erinevaid sportlikke tegevusi, mida kodus harrastada. Näiteks võiks paljudele meeldida lauajalgpall. Või vanast ajast juba populaarne koroona. Ka lauamäng „Twister“ sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele ning selle saab pärast mängimist karpi tagasi pakkida, mistõttu see ei võta ka ruumi, kuid pakub lõbu ja eeldab palju enese liigutamist. Kodusele sportlasele passib hästi näiteks jooksulint, millel saab ise valida oma tempo ja raskuse ehk saab nii jalutada kui ka sörkida või soovi korral päris kiiresti joosta. Ka velotrenažöör on populaarne – saab muuta raskusastet ja tempot. Kogu kehale pakub korralikku koormust sõudeergomeeter, kuid selleks peaks olema kodus kindlasti piisavalt ruumi.

Kõige lihtsam on endale koju soetada mõned reguleeritava raskusega hantlid või treeningkummid, mis on erineva tugevusega. Nendega saab teha sisuliselt kõiki neid harjutusi, mida jõusaalis olevate seadmetega. Tuleb vaid veidi internetist otsida soovitusi harjutusteks ning proovida neid seejärel järele teha. Veebist leiab ka palju treeningvideoid, mis on kategoriseeritud lihasgruppide või soovitava tulemuse järgi – näiteks spetsiaalselt üla- või alakeha treenimiseks või tugevate kõhulihaste saamiseks.