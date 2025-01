FCI Levadia palkas Paide endise ründaja, kes müüdi eelmisel aastal Iisraeli kõrgliigasse

„Olen väga elevil, et saan liituda sellise suurepärasega klubiga nagu on seda FCI Levadia! Tean, et koos suudame saavutada suuri eesmärke ja toetada üksteist igal sammul sellel teekonnal! Usun, et üheskoos üksteist motiveerides saame pakkuda unustamatuid mälestusi nii klubile kui fännidele sel hooajal! Ootan põnevusega, et saaks juba meeskonnaga ettevalmistust alustada! FCI Levadia fännid, kohtume juba õige pea,“ lausus Tambedou klubi kodulehele.