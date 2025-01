VIDEO | Eestlased alustasid Dakari maratonrallit hea sõiduga

29 km pikkuse proloogi võitis Lõuna-Aafrika Vabariigi paar Henk Lategan - Brett Cummings (Toyota) ajaga 15.28. Männama - Lepik kaotasid neile 1.13.

„Proloog on tehtud ja auto osas toimis kõik hästi, seda tehnilise poole pealt. Minul oli väike probleem navigeerimispuldiga, aga kuna siin on mitmeid erinevaid lahendusi, saime teise puldiga kohe edasi minna ja see ei olnud katsel probleemiks. Katse ise oli iseloomult kiire, nö rallikatse. Vahele viskas ka aeglasemaid lõike suurte kividega, aga navigeerimist siin väga palju küll polnud. Katse oli meie vaatest hea ja tulemus ka korralik,“ rääkis kaardilugeja Lepik pressiteate vahendusel.

„Eks varsti on selge, kus me homme stardime. Kuna reegleid on muudetud, siis ei pruugi me minna homme starti 22. positsioonil, aga see saab juba õhtul selgeks kui esimesed kümme sõitjat on oma stardikohad ära valinud,“ lisas ta.

Video Männama - Lepiku sõidust proloogil:

Laupäeval sõidetakse esimene kiiruskatse, mille pikkuseks on 416 kilomeetrit. Ülesõit on lühemat sorti, 86 kilomeetrit, sest sõitjad naasevad ringiga tagasi Bisha laagrisse, kus nad ka sellele katsele stardivad. Katsel saab sõita mitmel erineval pinnasel, alustades liivast ja lõpetades kivide otsas turnimisega. Oludega kohanemine on esimese katse üks märksõnadest.

Tänavusel Dakari rallil on osalejaid kõikide klasside peale 806 ja erinevaid võistlusmasinaid läheb starti 440. Kokku on esindatud 52 rahvust. Kokku läbitakse kahe nädala jooksul 12 kiiruskatset, kogu distants on pea 8000 kilomeetrit, millest kiiruskatsete osa on üle 5000 kilomeetri.

