Swedbankist saab Eesti noorte korvpalli peasponsor

Swedbanki juhatuse esimees Olavi Lepp ütles, et Swedbank tunneb uhkust, et saab toetada Eesti noorte korvpalli arengut Eesti suurima pangana. „Me ei näe seda sponsorlepingut pelgalt toetusena, vaid pikaajalise investeeringuna Eesti korvpalli tulevikku. See aitab noortel sportlastel oma unistusi ellu viia ja tõsta korvpalli kui spordiala üldist tuntust ja mõju Eestis. Oleme rõõmsad, et saame olla osa sellest inspireerivast teekonnast,“ lisas Lepp.