Suusakuninganna Marit Bjørgen meenutas kuulsat biitsepsifotot: hakkasin pärast seda oma muskleid peitma

Praegu Norra koondises treeneriametit pidav Bjørgen tunnistas Norra podcast’is After Ski, et vastukaja polnud tema jaoks üldse meeldiv.

„Kahju, et sellistele asjadele keskendutakse. Mulle öeldi, et normaalne naine ei peaks niimoodi välja nägema. Loomulikult tegi see haiget,“ rääkis ta.

Pisut hiljem lisas Bjørgen Rootsi ajalehele Expressen, et hakkas edaspidi lihaseid riiete alla peitma. „Mul oli toona rohkelt lihasmassi. Pärast fotode ilmumist hakati igal pool rääkima, et selline keha on ebanormaalne. Seega oli lihtsam lihaseid peita, et nendest rohkem ei räägitaks.“