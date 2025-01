Djokovic pikendas tenniseajaloo ühepoolseimat, enda ja Monfilsi omavaheliste mängude rekordit

Vastava rekordi sai Djokovic ainuisikuliselt enda nimele, kui alistas Monfilsi 2023. aastal Cincinnati Mastersil.

Ühepoolseimate vastasseisude arvestuses teist kohta hoiab Rafael Nadali 18:0 saldo teise prantslase Richard Gasquet vastu.

„Monfilsi mäng sobib mulle hästi. Mida rohkem sa kedagi võidad, seda suurema heameelega sa tema vastu uuesti mängid,“ kommenteeris Djokovic, kui oli Monfilsi kaheksandikfinaalis üle mänginud 6:3, 6:3.

Monfils on alates 2005. aastast olnud Djokovici alistamisele paaril korral väga lähedal. Sama aasta US Openi avaringis võitis Djokovic teda otsustavas setis 7:5, hiljem on võitja selgunud kahel korral otsustava seti kiires lõppmängus. 2020. aasta Dubai Openi poolfinaalis oli Monfilsil kasutada kolm matšpalli.

„Meil on olnud mõned väga kõvad lahingud. Ta on olnud mitmel korral võidust vaid ühe punkti kaugusel. Dubais näiteks oleks ta pidanud selle matši võitma. Selliseid asju lihtsalt juhtub. Kui sul on halb seeria, siis mõjutab see sind ka mentaalselt,“ jätkas Djokovic.

„Aga ta väärib tunnustust, et sellises vanuses nii kõrgel tasemel mängib. Ta on väga atleetlik ja ülikena inimene, keda armastavad miljonid inimesed. Ta on hea meelelahutaja, tal on karismat. Kindlasti on ta parim tantsija, kes meil tuuri peal on.“

Djokovici /ATP 7.) vastaseks veerandfinaalis on ameeriklane Reilly Opelka (ATP 293.). Mehed kohtuvad omavahel esimest korda.

