Millal avaldab Pohlaku vastu kandideeriv Klavan oma tiimi ja programmi? „Ootan üldkogu kuupäeva“

10. detsembril toimunud pressikonverentsil käis Klavan välja eesmärgi viia Eesti jalgpallikoondis FIFA edetabelis 50 parema sekka ning rääkis „koostööle ja innovatsioonile avatud ning lõpuni läbipaistvast juhtimisest“. Meedias võtsid sõna mitmed meistriliiga ja ka madalamate klubide juhid, kes pidasid Aivar Pohlakule konkurendi tekkimist üldiselt positiivseks nähtuseks, kuid ei rutanud veel ühe ega teise kandidaadi taha koonduma (pigem hoiti sõnavõttudes just senise presidendi selja taha), sest täpsemaid mõtteid ega plaane pole Klavan veel avaldanud.

„Tähtis on teada saada, millal presidendivalimised on ehk millal üldkogu toimub. Niipea kui sellest teavitatakse, olen valmis enda kandidatuuri ametlikult üles seadma,“ ütles Klavan Soccernet.ee-le .

„Visioon ja plaan on olemas. Vaja on asjad paika timmida ja järgnevate infokildudega välja tulla. See sõltub, nagu ütlesin, jällegi üldkogu toimumise ajast.“