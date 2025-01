Tour de Ski üllatusliidri karjäär võttis ootamatu pöörde: toimunud on midagi seletamatut

Detsembris võitis Slind Davosis 20 km klassikasõidus karjääri esimese MK-etapi ja edu on jätkunud ka Itaalias peetaval Tour de Skil. Nelja etapi järel hoiab ta üldarvestuses esikohta, edestades koondisekaaslasest suurfavoriiti Therese Johaugi kuue sekundiga.

„Toimunud on midagi seletamatut. Viis aastat tagasi ei oleks ma uskunud, et midagi sellist võiks kunagi juhtuda,“ rääkis Slind Soome ajalehele Iltalehti.

2012. aastal nägi Slind, et murdmaasuusatamise MK-sarjas tal erilisi variante pole ja otsustas keskenduda pikamaasuusatamisele. 2014. aasta märtsist kuni 2022. aasta detsembrini ei teinud norralanna kaasa ühelgi MK-etapil.

Kuna 2022. aastal lõpetasid mitmed Norra tipud eesotas Johaugiga karjääri, otsustas Slind endale uue võimaluse anda ja MK-koondisesse pürgida. „Tundsin, et vajan muutust. Leidsin, et pikamaasuusatamise asemel on parem taas lühemaid distantse proovida,“ selgitas ta.