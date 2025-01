Kanada tennisist avaldas, et võitles elu parimal hooajal rinnavähiga

Kanada tennisist kirjutas Instagramis, et tal diagnoositi raske haigus mullu kevadel. Ta oli aasta alguses avastanud rinnas kühmu, kuid arstide sõnul polnud siis veel muretsemiseks põhjust. Ta tegi siiski põhjalikumad uuringud ning pärast biopsiat sai tema kartus tõeks.

„Esialgsed tulemused näitasid samal päeval, et tegu on vähiga. Ma ei arvanud kunagi, et neid sõnu kuulen. Mu elu pöörati hetkega pea peale,“ ütles Dabrowski.