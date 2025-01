VIDEO | Kriisa tiimikaaslased valmistasid talle sünnipäevaks üllatuse, platsile naasmiseni läheb veel aega

Elamispaika naastes ehmatas Kriisa Kentucky Wildcatsi korvpallureid nähes korralikult ära, aga emotsioon oli loomulikult positiivne. „Parimad tiimikaaslased. Süda on täis armastust,“ kirjutas eestlane sotsiaalmeedias.

Kriisa taastub 8. detsembril saadud pöialuu murrust. Nagu videost näha, vajab ta liikumiseks endiselt karkude abi. Eilsel pressikonverentsil viitas Wildcatsi korvpallivõistkonna peatreener Mark Pope, et mängimiseni kulub veel aega.

„Minu peas on Kriisa laupäevaseks kohtumiseks 50-50 (game-time decision), aga ma elan vahel fantaasiamaailmas. Vaatame, kuidas läheb, aga see vigastus on tõsine asi. Läheb veel aega,“ vahendas USA meedia Pope’i sõnu.