15-aastane lumelauatar Laura Anga teeb MK-debüüdi

„Minu eesmärk on oma trikid ilusti ära teha ja vältida kukkumisi, mis tänasel harjutuspäeval paljudele osaks said. Tahan näidata back side 7-it kahe grab’iga ja front side 540 või 720 kraadi,“ ütles sportlane. „Loodan pääseda esikahekümnesse, mis tagaks vajalikud punktid MM-ile pääsemiseks. Võimalused selleks on üsna head, kuna kokku on osalejaid 27,“ selgitas ta.

„Klagenfurtis olen ma esmakordselt. Mulle meeldib siinne tellistest ehitatud hüpe. Minu jaoks on kõik väga hea, kuid paljude kogenud sõitjate jaoks jätab hüppe kvaliteet soovida,“ rääkis ta. „Mul on hea meel, et teised võistlejad on pigem sõbrad kui konkurendid. Eriti hea klapp on mul eakaaslastega – siin on veel mõni 15-aastane sõitja,“ rääkis Anga.