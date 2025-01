Nikola Jokić tegi võidumängus ajalugu

Jokići meeskonnakaaslane ja 2017. aasta NBA kõige väärtuslikum mängija Russell Westbrook avaldas imetlust Jokići mängustiili vastu ja tunnistas, et serblase puhul on tegemist maailma parima mängijaga. „Minu töö on teha tema jaoks mäng lihtsaks ja tema teeb seda kõigi teiste jaoks. On nauding temaga väljakut jagada,“ lisas Westbrook.