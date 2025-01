Teksapükstes MM-tiitlit jaganud Magnus Carlsen peab nädalavahetusel pulmi

Norra uudisteagentuuri VG andmetel on pulm plaanis juba sellel nädalavahetusel. Carlseni tulevane kaasa, 26-aastane Ella Victoria Malone, on VG hinnangul teadlikult hoidnud madalat profiili, kuid teda on sageli nähtud Carlseni käevangus. Paar ilmus esimest korda avalikkuse ette eelmise aasta veebruaris.