VIDEO | Urvo Männama ja Risto Lepik stardivad reedel Dakari kõrberallil

Sel korral on Männamal ja Lepikul kasutada nimeka Belgia meeskonna Overdrive’i poolt ette valmistatud Toyota GR DKR Hilux EVO. Overdrive Racing meeskond on Toyota ametlik partner ja kokku on laagris 14 võistlusautot.

Männama ja Lepik on juba mõned päevad Saudi-Araabias, Bishas olnud. Enne võistlust on vaja ajada korda vajalikud paberid ja teha autoga test enne reedel sõidetavat proloogi. Meeleolud on kohapeal positiivsed ja testikatse andis hea tagasiside. “Saime üsna korralikult sõita, alguses Toyota enda testirajal ja siis käisime ka seda lõiku sõitmas, mis oli mõeldud kõigile sõitjatele. Kokku tuli umbes 110 km ja kokkuvõtvalt saab öelda, et läks väga kenasti. Väikeste asjadega peame veel tegelema aga need on nüansid, sidesüsteemid jne. Suuremad mehaanilised asjad toimisid korralikult. Neljapäeval teeme veel pisut paberitööd, bürokraatia tähendab, et tuleb oma dokumendid korda ajada ja siis ootab ees juba reede hommikul proloog,“ võttis Männama esimeste päevade tegemised kokku.

2025. aasta Dakari ralli pakub sõitjatele katseid erinevatel pinnastel. Piirkonna eripäraks on kindlasti liiv. Kõrbes sõidetavad katsed panevad proovile ka meeskondade navigeerimisoskused. Start antakse 3. jaanuaril proloogiga Bishast ja sõit lõpeb 17. jaanuaril Shubaytah’s. Käesolev kõrbepiirkond on tuntud Empty Quarter nime all, kus sõitjad saavad enne finišit kolm päeva kihutada ja navigeerida liivadüünides.

Ka sellel aastal on kavas kaks maratonkatset, kus võistlejad ööbivad etteantud laagrites, kus taustatiime abiks pole ja kõik tööd masinate juures tuleb ise teha. Need on pikemad kui varasematel aastatel, ulatudes suisa 950 kilomeetrini. Väärib märkimist, et vähemalt viiel katsel on erinevatel klassidel erinevad teekonnad. Seda tehakse, et vältida ees startinud tsiklite ja nende taga tulevate kiirete autode kokkupõrkeid.

Vaata videost, kuidas läks eestlastel testikatse:

