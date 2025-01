Lebron James tegi esimese mängu 40 aastasena

2003. aastal 18 aastaselt otse keskkoolist NBA Drafti esimese valikuna Cleveland Cavaliersi nimistusse valitud Lebron James on üks NBA ajaloo edukamaid korvpallureid. Tema koduklubideks on olnud Cleveland Cavaliers (2003-2010 ja 2014-2018), Miami Heat (2010-2014) ning alates 2018. aastast Los Angeles Lakers. James on võitnud 4 põhihooaja kõige väätuslikuma mängija (MVP) tiitlit, 4 meistritiitlit ning 4 finaalide MVP auhinda.