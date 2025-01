Auhinnad jagatud: 2024. aasta Hõbepalli võitis Rocco Robert Shein, Lisette Tammik pälvis karjääri teise Annika

1995 Martin Reim vs Sloveenia

1996 Argo Arbeiter vs Andorra

1997 Martin Reim vs Leedu

1998 Sergei Terehhov vs Fääri saared

1999 Martin Reim vs Fääri saared

2000 Indrek Zelinski vs Hongkong

2001 Andres Oper vs Holland

2002 Teet Allas vs Moldova

2003 Indrek Zelinski vs Andorra

2004 Kristen Viikmäe vs Liechtenstein

2005 Andres Oper vs Slovakkia

2006 Tarmo Neemelo vs Türgi

2007 Indrek Zelinski vs Andorra

2008 Vjatšeslav Zahovaiko vs Fääri saared

2009 Konstantin Vassiljev vs Armeenia

2010 Tarmo Kink vs Serbia

2011 Konstantin Vassiljev vs Põhja-Iirimaa

2012 Konstantin Vassiljev vs Poola

2013 Konstantin Vassiljev vs Holland

2014 Siim Luts vs Tadžikistan

2015 Sander Puri vs St. Kitts ja Nevis

2016 Konstantin Vassiljev vs Gibraltar

2017 Mattias Käit vs Küpros

2018 Siim Luts vs Ungari

2019 Konstantin Vassiljev vs Põhja-Iirimaa

2020 Rauno Sappinen vs Põhja-Makedoonia

2021 Mattias Käit vs Belgia

2022 Konstantin Vassiljev vs Malta

2023 Rauno Sappinen vs Austria

2024 Rocco Robert Shein vs Aserbaidžaan