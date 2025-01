Raske avarii üle elanud Premier League’i jalgpallur pääses kolm nädalat hiljem haiglast koju. „Olen tänulik, et elus olen“

„Olen mõistnud, et võtsin aastaid elu iseenesestmõistetavalt,“ jätkas ta. „Eeldasin alati, et homne päev on garanteeritud. Olen kaotanud lähedasi inimesi ja näinud surmalähedasi kogemusi, aga isegi siis ei osanud ma elu hinnata. Nüüd on mu silmad avatud. Elu on õrn ja iga hetk loeb,“ lisas jalgpallur, kes tänas seejärel teda abistanud arste, Londoni ja Cromwelli haigla töötajaid, West Hami klubi liikmeid, tiimikaaslasi ja fänne. „Ilusat uut aastat, olen peagi väljakul tagasi.“