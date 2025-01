PINGERIDA | Kes on 50 paremat Eesti jalgpallurit?

Koondise vaates on Mets tõusnud aastatega selgelt vokaalselt kapteniks ja liidriks, kes on eeskuju nii murul kui selle kõrval. Visaduse ja inimesena kasvamise musternäidis. Tegelikult võiks rääkida veel pikalt, aga see tehti ära kõik loos „ Jalgpallis on kõik võimalik. Kuidas jõudis Karol Mets Paalalinnast Bundesligasse. “ Mis ma ikka kordan, lugege parem seda.

Jalgpalli keerdkäigud on kummalised. Veel eelmisel suvel oli reaalne, et Heina järgmine töökoht on Inglismaa tugevuselt teises või kolmandas liigas, kuid eestlane sai võimaluse end proovile panna Hispaania meistrisarjas. Valladolid on La Ligas küll viimane, aga Heinale on raske midagi ette heita. Eestlane on teinud 20 mängus 63 tõrjet, mis on paremuselt kolmas näitaja, ning hätta ta pole sel tasemel jäänud.