Aivar Rehemaa saatis torke Allar Levandi suunas. „Esimesena asjana peale tuuri pean talle helistama“

„Kui esialgu ei olnud teada, kas sõidame peale Toblachi etappe koju, siis nüüd on selge, et kõik sportlased tahavad igal juhul jätkata. Nii mehed kui ka Teesi Tuul on olnud väga vaprad,“ rääkis Rehemaa pressiteate vahendusel ja lisas siis: „Ma lugesin siin mõni aeg tagasi, et Eestis väga trenni ei tehta – minu jaoks on see päris huvitav, et trenni tegemata suutis Martin Himma üleeile olla maailmas 15. kohal. Mis veel siis saama hakkab, kui me trenni hakkame tegema. Esimese asjana peale tuuri pean Allar Levandile helistama.“